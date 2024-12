Fünf Tote in Magdeburg: Sicherheitsdebatte um mehr Befugnisse für Behörden

Das Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hallt noch immer nach – nicht nur wegen der Opfer, sondern auch wegen der lauter werdenden Kritik an deutschen Sicherheitsbehörden. Trotz Gefährderansprachen, Warnungen aus dem Ausland und Verschwörungsposts des Täters Taleb A. in den sozialen Medien konnten Polizei und Justiz den Anschlag nicht verhindern. "Wir dürfen nicht nur auf das Attentat schauen, sondern auch auf die Debatte um Befugnisse der Sicherheitsbehörden der vergangenen Wochen", warnte CSU-Politikerin Andrea Lindholz am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin".

Nun sei es besonders wichtig, dass das Sicherheitspaket, das aktuell noch im Bundestag hänge, schnellstmöglich beschlossen und noch ausgebaut werde. "Es liegt nicht an der Union, sondern an der gescheiterten Regierung", wies Lindholz die Anschuldigung von sich, die CDU/CSU blockiere den weiteren Fortgang. "Es ist die Bundesinnenministerin, die seit zwei Monaten den Vermittlungsausschuss nicht anruft", kreidete Lindholz stattdessen Nancy Faeser an. "Sie ist am Zug."