TV-Kommissarin Bella Block Hannelore Hoger gestorben

Die deutsche Filmlandschaft ist um eine große Schauspielerin ärmer: Hannelore Hoger ist tot. Das bestätigte das Management der Schauspielerin gegenüber der "Bild"-Zeitung. Hoger wurde 82 Jahre alt. Laut der Boulevardzeitung verlor sie am 21. Dezember in ihrer Heimatstadt Hamburg den Kampf gegen eine lange, schwere Krankheit.

Hamburger Kultursenator würdigt Hoger als "Inbegriff einer großen Schauspielerin"

Begonnen hatte Hannelore Hoger ihre Karriere bereits Anfang der 1960er-Jahre. Damals stand sie erstmals in Ulm auf der Theaterbühne. Im Laufe ihrer Karriere machte sie unter anderem Halt in Hamburg, Stuttgart und Bochum, wo sie in Stücken von Regisseuren wie Peter Palitzsch spielte. Außerdem führte sie selbst Regie. 1965 trat Hoger im Film "Tag für Tag" von Peter Beauvais erstmals im Fernsehen in Erscheinung – und hinterließ nachhaltigen Eindruck. 1968 gab sie im Kinofilm "Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos" den Startschuss für eine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Alexander Kluge.