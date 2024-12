"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser trauert: Zwei Todesfälle in kurzer Zeit

Zwei Schulfreunde plötzlich verstorben

In einer neuen Insta-Story hat die 34-Jährige nun ihre Trauer über zwei unerwartete Verluste zum Ausdruck gebracht: "In den letzten Tagen kamen traurige Nachrichten bei mir an. Zwei meiner damaligen Schulfreunde sind vor Kurzem verstorben." In den letzten Jahren hatte sie keinen Kontakt mehr zu den Verstorbenen, trotzdem nimmt sie der Tod gleich zweier alter Bekanntschaften mit.