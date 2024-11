"Bauer sucht Frau": Gerald und Anna Heiser kämpfen um ihre Existenz

Bei der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“, die von Inka Bause moderiert wird, lernten sich Anna und Gerald Heiser kennen und lieben. Seit 2018 ist das Paar verheiratet und lebt gemeinsam mit ihren zwei Kindern auf einer Farm in Namibia. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten: Der Hof ist in Gefahr!

Großer Traum vom eigenen Hof wohl geplatzt Sie träumten von einem Leben auf ihrer eigenen Farm, ein Ort, an dem sie sich wohl und geborgen fühlen und ihre beiden Kinder mitten in der Natur aufwachsen können. So zumindest war der Plan, als „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser vor fünf Jahren der Liebe wegen nach Namibia auswanderte und zu ihrem Gerald zog. Doch momentan sieht es alles andere als rosig aus. Entgegen immer mal wieder aufkommender Gerüchte, das Paar habe mit Eheproblemen zu kämpfen, stehen die beiden aktuell vor einer ganz anderen Herausforderung, wie Anna Heiser in einem Instagram-Post offenbart.

Instagram-Post lässt das Schlimmste befürchten Anna Heiser meldet sich bei ihren Fans mit einem dramatischen Post auf Instagram mit folgenden Worten: „Es ist 5:51 Uhr an einem Samstag. Die Kinder sind bei den Großeltern, wir könnten ausschlafen. Es geht aber nicht. Ich werde wach, mein Magen zieht sich zusammen. […] Gerald wälzt sich hin und her. Ich spüre seine innere Unruhe. Wir brauchen nichts zu sagen, um zu wissen woran der andere denkt.“ Weiter schreibt sie, dass sie nun seit drei Jahren an ihrem Traum vom Leben auf einer Farm festhalten würden, dieser sich aber nicht realisieren lasse. Schuld sei die anhaltende Trockenheit, die Zinssteigerung, fehlerhafte Wassermessung, kaputte Ernte und u.a. schlechte Preise. Das idyllische Landleben, wie sie es sich vorgestellt haben, entpuppt sich derzeit als Alptraum: „Stand heute sind alle Einnahmen, die die Farm erzielen kann, weggebrochen. Wie soll es nun weitergehen?“ Es sind bewegende Worte der 34-jährigen, die ihre gemeinsame Not erkennen lassen.

Ein allerletzter Plan steht Kampflos aufgeben möchten die beiden aber nicht, wie Anna schreibt: „Wir haben noch einen Plan- den allerletzten Plan, den wir ausprobieren wollen. Es ist die letzte Chance und wir beten, dass es klappt.“ Was sie genau vorhaben, verriet sie nicht, doch es zeigt einmal mehr, dass sie als Familie zusammenstehen wollen. Das habe ihr auch Gerald mit Tränen in den Augen gesagt: ´Egal was kommt, wir sind gesund und haben uns. ´ An diesem Gedanken wollen sie festhalten und die Krise als Familie meistern.