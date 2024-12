Virologe kritisiert im ARD-Moma die fehlende "einheitliche Stimme" in der Corona-Pandemie

"Wären wir gut vorbereitet auf eine neue Pandemie?", fragte ARD-Moma-Moderator Sven Lorig am Montag den Virologen Martin Stürmer. Der entgegnete zurückhaltend: "Da bin ich eher skeptisch." Den Grund seines Argwohns beschrieb er wie folgt: "Wir neigen dazu, mit dem Wissen von heute die Maßnahmen der Vergangenheit zu bewerten und mit dem Finger auf bestimmte Personen zu zeigen." Das sei nicht zielführend und das, "was man unter Aufarbeitung verstehen sollte". Im Falle einer weiteren Pandemie gelte es, Abläufe zu optimieren.

Virologe blickt auf Corona-Ausbruch zurück: "Da war klar, es könnte was Ernstes sein"

Die "Schlagworte China, Tiermarkt und mysteriöse Lungenerkrankung" hätten den Forscher beim Covid-Ausbruch schon früh alarmiert: "Da war klar, es könnte was Ernstes sein." Als es aufgrund der schnellen Verbreitung des Virus tiefgreifende Einschnitte in das gesellschaftliche Leben brauchte, habe man allerdings eine gute Kommunikation vermissen lassen, gab sich Martin Stürmer selbstkritisch. Die "Kommunikation in die Bevölkerung war zwiespältig" und es habe "keine einheitliche Stimme" gegeben, um die "Sinnhaftigkeit der Maßnahmen in der Bevölkerung zu verankern", so Stürmer.