Schock: Frank Buschmann verlässt Instagram!

Auf Instagram teilt Frank Buschmann regelmäßig seine Gedanken mit seinen Fans. Damit ist nun erst mal Schluss: Der Sportreporter kündigt an, sich eine Pause von der Plattform nehmen zu wollen. Doch was ist der Grund für Buschis Rückzug?

Mit seiner Meinung hält Frank "Buschi" Buschmann nur selten hinterm Berg. Vor allem auf Instagram lässt der Sportreporter seine rund 224.000 Follower regelmäßig in Form von minutenlangen Videos oder ausführlichen Textbeiträgen an seinen Gedankengängen teilhaben – bis jetzt.

"Ich habe in den letzten Tagen und Wochen festgestellt, dass meine Bildschirmzeit einfach zu hoch ist", schreibt Buschmann in seinem jüngsten Instagram-Post. "Ich lasse mich von dem ganzen Wahnsinn an Informationsflut zu sehr beeinflussen, das tut mir nicht gut!" Er habe stets gedacht: "Mich kann das alles gar nicht kriegen." Da er auf der Social-Media-Plattform aber "nie nur senden, sondern auch wirklich kommunizieren" wollte, habe er "auch immer die Kommentare hier gelesen und lange Zeit auch ernst genommen. Das tut nicht immer gut."