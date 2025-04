Trennung nach "Temptation Island VIP": Sarah-Jane Wollny und ihr Tinush haben es nicht geschafft

"Ich möchte das Thema gar nicht groß in die Länge ziehen, aber Sarah-Jane und ich sind mittlerweile kein Paar mehr", teilt Tinush Nasri in seiner Instagram-Story mit. Die Gründe behält der Düsseldorfer für sich. Sarah-Jane, Tochter von Wollny-Oberhaupt Silvia, berichtet jedoch in ihrer Instagram-Story, dass die Trennung nicht von ihr ausgegangen sei – und schon ein paar Tage zurückliegt. "Tinush hat sich vor zwei Wochen von mir getrennt", schreibt sie.

Sarah-Jane und Tinush waren Teilnehmer der letzten Staffel von "Temptation Island VIP". Schon dort erzählten beide, dass sie gelegentlich mit Unsicherheiten in ihrer Liebe zu kämpfen hätten. So sagte Tinush in der RTL-Show beispielsweise: "Wir hatten in unserer Beziehung oft Phasen, wo es nicht wirklich gut gelaufen ist und ich auch Gedanken hatte, dass es vielleicht doch nicht passen könnte, weil wir auch zwei sehr unterschiedliche Menschen sind."