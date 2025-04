Dieser Star verzichtete auf eine Rolle in der Erfolgsserie "The White Lotus"

Woody Harrelson lehnte eine Rolle in der gefeierten Serie "The White Lotus" ab, um mit seiner Familie in den Urlaub zu fahren. Die Entscheidung fiel trotz verlockender Karrierechancen. Sam Rockwell übernimmt die Rolle und Harrelson erklärt, warum es Schicksal gewesen sein könnte.

"The White Lotus" ist gerade einer der großen Serien-Hits. Seitdem die Satire von Serienmacher Mike White 2021 Premiere feierte, sorgt sie nicht nur in seiner Heimat für Gesprächsstoff. Publikum wie Kritiker lieben die so unterhaltsame wie anspruchsvolle Serie, die mit schwarzem Humor menschliche Verfehlungen wie Gier oder Versuchung seziert und mit Sozialkritik verknüpft. Gekrönt wurde der Erfolg der Serie, die von dem prestigeträchtigen US-Bezahlsender HBO produziert wird und hierzulande bei WOW gestreamt werden kann, mit zwei Golden Globes und sechs Emmy Awards.

So eine Rolle in "The White Lotus" macht sich also gut im Portfolio eines Schauspielers, selbst wenn es sich um einen bereits etablierten Filmstar handelt. Für die aktuell laufende dritte Staffel gaben sich etwa Walton Goggins ("The Hateful Eight", "Django Enchained") und Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "The Green Mile") die Ehre. Ein anderer Hollywoodstar hat sich jedoch gegen ein Mitwirken an der Serie entschieden – dabei hatte er eigentlich schon zugesagt.

Woody Harrelson ("True Detective", "Triangle Of Sadness") war für die Rolle des Frank – nun verkörpert von Rockwell – vorgesehen, als ihm das Produktions-Team über die geplanten Drehzeiten informierte. Doch ausgerechnet dann, als er in einer Serie mitspielen sollte, die auf einem Ferienressort spielt, hatten Harrelson und seine Familie bereits eigene Pläne: in den Urlaub fahren. Vor die Entscheidung zwischen Arbeit im Urlaubsumfeld und echten Familienurlaub gestellt, entschied sich der 63-Jährige für Familie und Freizeit.

"Niemals so einen fantastischen Job machen können wie Sam" Harrelson verriet den Grund für seine Entscheidung gegen die Rolle in einem Statement an das Entertainment-Magazin "The Daily Beast". Der Grund für die Stellungnahme: Es waren Gerüchte aufgekommen, dass Harrelson das Projekt abgelehnt habe, weil er nicht mit einer Grundbedingung von Serienmacher Mike White einverstanden gewesen sei: White besteht darauf, dass alle Mitglieder des Casts die gleiche Bezahlung erhalten. Dass er sich die Gelegenheit, bei "The White Lotus" nicht aus Gier hat entgehen lassen, wollte der Schauspieler klarstellen.

Harrelson selbst sieht den Terminkonflikt inzwischen als eine Art Schicksal. "Es muss so bestimmt gewesen sein", mutmaßt er. Schließlich hätte er "niemals einen so fantastischen Job machen können wie Sam". Harrelson und Sam Rockwell waren beide in dem Sozialdrama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" zu sehen und jeweils für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Rockwell konnte sich durchsetzen und gewann die Trophäe.

