Wilson Gonzalez über seine Tochter: "sie soll auch experimentieren"

Seine wilden Zeiten hat Wilson Gonzalez inzwischen hinter sich gelassen – allerdings nicht nur wegen seiner Tochter: "Ich gehe inzwischen sowieso nicht mehr so auf die Piste, es war eher nur eine Frage der Zeit, wann die Kleine dazukommen wird...". Sein Nachwuchs fügt sich harmonisch in den neuen Alltag ein und macht das Familienglück perfekt: "Es ist alles noch schöner geworden".

Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht weiß, wie herausfordernd es sein kann, seinen eigenen Weg zu finden. Sein Erfolgsrezept: "Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich auf sich selbst zu fokussieren und dann einfach auch die Dinge umzusetzen. Und der Rest ergibt sich dann von selbst." Eigenständigkeit und eine gelassene Haltung stehen für ihn an erster Stelle.

Doch wie wird seine Tochter aufwachsen? Was wünscht er sich für sie? Hier möchte der Schauspieler keinen Druck ausüben, sondern ihr vor allem Freiheit geben. "Ich kann ihr nur Tipps geben, aber sie soll auf jeden Fall die Freiheit haben, zu machen, was sie machen will, und sie soll auch experimentieren mit den Sachen, die sie interessieren", sagt er im Interview.