Chaos beim Hausbau von Amira Aly

Amira Aly steht vor einem spannenden Kapitel: Ihr neues Zuhause in Köln nimmt Formen an. Auf Instagram gibt sie Einblicke in das turbulente Baugeschehen und die Herausforderungen eines großen Projekts.

Gerade scheint sich viel zu tun im Leben von Amira Aly. Bei "Das große Promibacken" hat sie es ins Finale geschafft und auch in ihrem Zuhause tut sich einiges: ein großes Bauprojekt hält die 32-Jährige aktuell auf Trab. Auf Instagram wirkt die Moderatorin gut gelaunt und zeigt, was da gerade so bei ihr los ist: "Hallo von der Baustelle. Mal ein klitzekleiner Einblick, wie's gerade aussieht", beginnt ihr Video, in dem sie auch klar macht, dass so ein Bau nicht ohne Stress abläuft: "Es ist so verrückt, es geht so drunter und drüber die letzten Wochen", sagt sie offen.