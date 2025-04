GNTM-Kandidatin Lisa überrascht: "Ich bin eine trans Frau"

"Ich hab es jetzt noch nicht vielen im Haus gesagt, aber ich bin eine trans Frau und bin so auch aufgewachsen", offenbart "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Lisa in der aktuellen Folge des Joyn-Formats "GNTM Stories". Im Gespräch mit ihren Konkurrenten Jannik und Eva erzählt die 19-Jährige: "Ich wusste schon immer, dass ich im falschen Körper geboren wurde." In ihrer Kindheit sei Lisa deshalb gemobbt worden, ihre Familie habe sie jedoch "immer supportet".