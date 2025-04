Tödlicher Unfall am Set: Der neue Western "Rust" mit Alec Baldwin

"Rust" verspricht Spannung und eine schonungslose Abbildung der harschen Realitäten des Wilden Westerns, dessen staubiger Charme bestens von der Kamera eingefangen worden ist. Das verdeutlicht auch der erste Teaser, der nun veröffentlicht worden ist. Der Western, der an die Blütezeit des Genres in den 1950er- und 1960er-Jahren anknüpfen könnte, als Regie-Legenden wie John Ford oder Howard Hawks ihre wichtigsten Filme drehten, läuft am 1. Mai im Kino an.