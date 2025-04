"Let's Dance"-Star ist unzufrieden mit dem Ausscheiden von Marc Eggers

Christian Polanc hat bei "Let's Dance" schon so einiges erlebt: Von 2007 bis 2023 schwang sich der 46-Jährige regelmäßig als Profitänzer für die RTL-Show aufs Parkett, holte 2007 (mit Susan Sideropoulos) und 2011 (mit Maite Kelly) sogar den ersten Platz. In der aktuellen Staffel ist er wie schon im vergangenen Jahr aufgrund eigener Projekte nicht mit dabei. Dafür lässt es sich der Sportler aber nicht nehmen, seine Meinung zum laufenden Wettbewerb kundzugeben – und deutliche Worte zur letzten Entscheidung zu wählen.

"Es gab unglaublich viele Fehler"

"Ja, das war nicht gut! Es war von der Bewegung her nicht gut. Die Basis von den Schritten war viel zu groß, dadurch kann man sich im Körper gar nicht bewegen, weil die Musik natürlich zu schnell ist", erklärt der Profitänzer zum Aufritt von Jeanette Biedermann in seinem Podcast "Let's Talk" und fügt an: "Es gab unglaublich viele Fehler. Ich würde nicht mal sagen, dass sie außer Takt war, sondern sie ist einfach ständig rausgekommen aus dem Tanz und hat sich immer wieder verhabbelt, weil sie hört schon den Takt, so ist das nicht."