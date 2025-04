Narcos-Star Manuel Masalva in Lebensgefahr nach schwerer Infektion

Der mexikanische Schauspieler Manuel Masalva liegt in einem künstlichen Koma. Das berichtet die "Bild". Der 43-Jährige Serien-Star befand sich auf einer Asien-Reise, als anfänglich schwächere Schmerzen zu spüren, die sich aber täglich verschlimmerten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Schauspieler seit zwei Tagen in Dubai, zuvor war er auf den Philippinen gewesen. Jetzt befindet er sich auf der Intensivstation in Dubai: Ärzte entdeckten aggressive Bakterien und entschieden sich für eine Notfall-Operation.