"Tierärztin Dr. Mertens": Infos zur Jubiläumsfolge mit Elisabeth Lanz

"In jedem Anfang liegt ein Zauber", lautet der Titel der 100. Folge der beliebten ARD-Reihe "Tierärztin Dr. Mertens". Ausgestrahlt wird sie am Dienstagabend zur besten Sendezeit. Ein Zauber oder vielmehr ein Wunder ist es, dass Hauptdarstellerin Elisabeth Lanz und ihre Kolleginnen und Kollegen es bis hierhin überhaupt geschafft haben. Zur Erinnerung: 2021 verkündeten die Verantwortlichen der ARD, dass mit der siebten Staffel Schluss sein werde mit "Tierärztin Dr. Mertens". Doch da hatten sie die Rechnung ohne die treuen Zuschauerinnen und Zuschauer der Geschichten rund um die sympathische Protagonistin und den Leipziger Zoo gemacht. Unerwartet viele Menschen schalteten ein, so dass der Sender schnell zurückruderte und die Serie erneut verlängerte, anstatt sie abzusetzen. Aktuell ist die neunte Staffel immer dienstags, zur besten Sendezeit, im Ersten zu sehen.