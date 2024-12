"AC/DC: No Bull – The Director's Cut": alle Konzertaufzeichnungen bei 3sat im Überblick

3sat bietet ein musikalisches Feuerwerk zum Jahresende: Mit AC/DC's legendärem Konzert in Madrid, Auftritten von Anastacia, Take That und Pet Shop Boys. Ein Silvesterabend voller musikalischer Highlights!

AC/DC: No Bull – The Director's Cut Dokumentarfilm • 31.12.2024 • 20:15 Uhr

Was für ein Paukenschlag für den Silvesterabend: 3sat zeigt um 20.15 Uhr den außergewöhnlichen Musikdokumentarfilm "AC/DC: No Bull – The Director's Cut" aus dem Jahr 1996. Dabei war der Auftritt damals eigentlich gar kein so ungewöhnliches Konzert – zumindest nicht für die hohen Standards der Australier. Zum Mix gehören: ein irrer Zeremonienmeister Angus Young (Striptease und Publikumskontakt inklusive), ein perfekt gestimmter Brian Johnson, eine gewaltige Bühnenshow, ein textsicheres Publikum, minutenlanger Gitarrenlärm, Kanonen, das totale Schweißbad, riesige Leinwände, mächtige Hebebühnen, Explosionen, Hit auf Hit. Wie gesagt, nichts Ungewöhnliches. Eben nur das Spektakulärste, was man live vor einer Musikbühne erleben kann. Eben AC/DC.

Der Kameramann kommt nicht mehr mit. Was Wunder. Das, was sich bei "For Those About To Rock" auf der Bühne abspielt, könnten Roland Emmerich, Michael Bay und James Cameron gemeinsam kaum einfangen. Vielleicht hätte man schon live dabei sein müssen, um zu begreifen, dass AC/DC nicht nur über das Auge und das Ohr, sondern vor allem über den Bauch funktionieren. So muss es auch hier gewesen sein, am 10. Juli 1996, in der Stierkampfarena "De Toros De Las Ventas" in Madrid.

Musik-Programm – Day & Night Das Hard-Rock-Spektakel zur besten Sendezeit ist dabei nur eines von vielen Musik-Highlights, mit dem 3sat den letzten Programmtag des Jahres bestreitet: Um 21.45 Uhr geht es direkt im Anschluss mit "Anastacia: Live at Last" weiter, einem Konzertfilm, der auf die Auftritte der US-Powerfrau bei Konzerten in München und Berlin zurückgreift. Um 23.00 Uhr führt der Weg mit "Take That: Progesss Live" nach Manchester, wo sich die einstige Boyband 2011 feiern ließ. Nach dem Jahreswechsel begleitet man ab 0.30 Uhr die Pet Shop Boys in der Doku "Pet Show Boys: Dreamworld" nach Kopenhagen.

Schon tagsüber zeigt 3sat Konzertaufzeichnungen unter anderem von Herbert Grönemeyer (13.00 Uhr), Sheryl Crow (15.45 Uhr), den Rolling Stones (16.45 Uhr), von Liam Gallagher (18.15 Uhr) und Bryan Adams (19.15 Uhr). Alles in allem 24 Stunden Live-Musik von 6 bis 6 Uhr.

AC/DC: No Bull – The Director's Cut – Di. 31.12. – 3sat: 20.15 Uhr