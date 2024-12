"Inga Lindström: Sag einfach ja": Kritik zum Liebesdrama mit Sophie Melbinger und Maximilian Dirr

Unterhaltung zum Jahreswechsel

Willkommen 2025: Das sind die TV-Highlights zu Silvester

Zu Silvester bieten ARD und ZDF Liveshows mit Stars wie Florian Silbereisen und Andrea Kiewel. RTL und VOX setzen auf Musikshows und ProSieben überrascht mit einer neuen Version von "Dinner for One". Was es sonst noch im TV zum Jahreswechsel gibt, findest du hier in der Übersicht.

MEHR