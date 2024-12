Florian Silbereisen verkündet "Silvester-Schlagerboom"-Überraschung

An Silvester feiert Florian Silbereisen wieder den Schlagerbooom. Nun hat sich der Schlagerstar mit einer unerwarteten Überraschung an seine Fans gewandt.

Zusätzliche Tickets verfügbar

Die begehrten Karten für das Schlagerevent sind nicht leicht zu kriegen – und waren eigentlich bereits ausverkauft. Für alle, die die Show in München am 31. Dezember miterleben wollen, gibt es deshalb tolle Nachrichten, wie Silbereisen bei Facebook verkündet: "Die Vorbereitungen für den SILVESTER-SCHLAGERBOOOM in München laufen auf Hochtouren! Die aktuellen technischen Planungen machen es möglich, dass wir Euch jetzt sogar noch ein paar wenige zusätzliche Plätze anbieten können!" Wer also Interesse an Tickets hat, kann sein Glück noch beim digitalen Ticketverkäufer Eventim versuchen.