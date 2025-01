Überraschung zum Jahresbeginn: Herzogin Meghan ist auf Instagram zurück

Nach sieben Jahren ist Herzogin Meghan wieder auf Instagram. Mit ihrem neuen Account "meghan" zieht sie in Rekordzeit 670.000 Follower an. Ihr Ehemann, Prinz Harry, filmte das erste Video am Strand von Montecito. Ein überraschendes Comeback in die Welt der sozialen Medien.

Ihr erster Post auf ihrem neuen Account ist ein rund 30 Sekunden langes Video. Herzogin Meghan läuft über den Strand in Richtung offenes Meer, schreibt "2025" in den nassen Sand und rennt dann lachend nach rechts aus dem Bild. Ihr Ehemann Prinz Harry (40) ist nicht zu sehen – aber nur weil er, wie das Magazin "People" berichtete, das Video am öffentlichen Strand in der Nähe ihres Wohnsitzes in Montecito in Kalifornien drehte.