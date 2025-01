Sicherheitsexperte schlägt wegen Putins "Schattenkrieg" Alarm und fordert "Crahkurs"

In Letzterem gehe es Russland darum, "unsere Meinungsbildung zu beeinflussen". Es habe in der Vergangenheit bereits "massive Manipulationen gegeben", warnte Freytag von Loringhoven. Putin wolle damit die Gesellschaft und die Nato weiter spalten. Daraufhin fragte Moderatorin Anke Plättner, ob Freytag von Loringhoven die "Angst vor Eskalation" in der Bevölkerung wahrnehme. Er bejahte und fügte sorgenvoll hinzu, diese sei "leider Teil der deutschen Politik". Dabei müsse man "mit Rückgrat agieren", um eine Reaktion bei Putin zu provozieren, forderte der einstige deutsche Botschafter in Polen: "Wir wissen, dass Putins Russland eine klare Sprache viel besser versteht als diese Zögerlichkeit."