"Wahnsinn im Doppelpack": Lady Gaga und Joaquin Phoenix tanzen durch den Abgrund

"Joker: Folie à Deux", "Ein Schritt zum Abgrund" und "Race For Glory: Audi vs. Lancia": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Zwei Oscars, zwei Golden Globes, ein Grammy und viele weitere Preise: "Joker" (2019) war nicht nur kommerziell, sondern auch künstlerisch ein voller Erfolg. Um mit einer Fortsetzung noch einmal ein vergleichbares Ausrufezeichen setzen zu können, musste Regisseur Todd Phillips, der wieder mit Scott Silver das Drehbuch schrieb, zwangsläufig etwas riskieren. Warum also nicht den Joker für 200 Millionen Dollar ein bisschen singen lassen? "Joker: Folie à Deux" erscheint nun ebenso wie die Miniserie "Ein Schritt zum Abgrund" und das Sport-Drama "Race For Glory: Audi vs. Lancia" auf DVD und Blu-ray.

"Joker: Folie à Deux" (VÖ: 2. Januar) Ein "Joker"-Film als eine Mischung aus Musical und Psychothriller? Die Grundidee hinter diesem Film sorgte von Beginn an für viel Aufsehen. "Folie à Deux", den etwas hochtrabenden Titel könnte man im Kontext des Films in etwa so übersetzen: Zwei, denen gleichzeitig eine Sicherung durchbrennt, während sie Hand in Hand durch Gotham tanzen. Die eine Figur, Joaquin Phoenix als der Joker, bedarf keiner weiteren Einführung mehr. Die zweite, das ist Pop-Superstar Lady Gaga als Harley Quinn – was für eine Besetzung! Als die Handlung des Films einsetzt, befindet sich Arthur Fleck alias Joker bereits hinter Gittern.

Im Arkham Ayslum, das DC-Fans bereits aus vielen Comics, Videospielen und Verfilmungen kennen, sitzt er seine Zeit ab und schmort im Saft seiner kranken, toxischen Gedankenwelt. In der Anstalt lernt er schließlich auch die Psychologin Harleen Quinzel (Lady Gaga) kennen – der Beginn des titelgebenden Wahnsinns zu zweit -, während draußen der "Prozess des Jahrhunderts" vorbereitet wird. Die Justiz will Arthur Fleck, der als Joker viele schlimme Dinge getan hat, seiner gerechten Strafe zuführen. Viele Menschen betrachten ihn als Monster. Aber da sind auch nicht wenige, die den Joker als missverstandenen Helden feiern und seine Freilassung fordern ...

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Todd Phillips, Laufzeit: 132 Minuten

"Ein Schritt zum Abgrund" (VÖ: 9. Januar) Der Ehebetrug gehört zum Grundinventar sowohl beim Krimi als auch im Beziehungsdrama. Trotzdem hat man eine der ältesten Geschichten der Welt wohl noch nie so gesehen wie in der grandiosen Miniserie "Ein Schritt zum Abgrund". Erzählt wird die Geschichte des Ehepaares Jana (Petra Schmidt-Schaller) und Christian Hansen (Florian Stetter). Im pittoresken Husum führen sie eine kleinstädtische Muster-Existenz mit der elfjährigen Tochter Lotta (Tilda Wunderlich). Doch als Jana ein langes blondes Haar auf Christians Schal findet, startet in ihrem Kopfkino eine Horrorfilm-Nacht in vier Teilen. Sie fängt an, ihrem Mann hinterherzuspionieren, spannt andere Menschen in diesen Prozess ein und pendelt fortan zwischen den Rollen taffe Hausärztin und liebende Mutter, Spionin mit fragwürdigen Methoden und verletzte Frau, die will, dass in ihrer Beziehung und Liebe zu Christian alles in Ordnung ist und ihr altes Leben einfach bewahrt werden könnte. Das Spannende am grandiosen Psycho-Plot, der nach der BBC-Straßenfeger-Serie "Doctor Foster" entstand, ist seine Unvorhersehbarkeit. Ist Jana paranoid? Tut sie das, was sie da gerade tut, tatsächlich? Und ist der nette Christian wirklich der Böse?

Preis DVD: circa 22 Euro

DE, 2023, Regie: Alexander Dierbach, Laufzeit: 180 Minuten

"Race For Glory: Audi vs. Lancia" (VÖ: 9. Januar) Italien 1983: Bei der Rallye-Weltmeisterschaft läuft alles auf ein Duell zwischen dem italienischen Team von Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio) und dem deutschen Team unter Leitung von Roland Gumpert (Daniel Brühl) hinaus. Der Lancia Ralley von Fiorio verfügt nur über einen Zweirad-Antrieb, während Gumperts deutsches Audi-Team auf einen Allrad-Antrieb setzt. Dennoch möchte Fiorio seinen Gegner schlagen. Für die Kontrahenten und ihre aussichtsreichen Fahrer Walter Röhrl (Volker Bruch) und Hannu Mikkola (Gianmaria Martini) entwickelt sich die Ralley alsbald zum Psychokampf, in dem es um mehr als nur um den Titel geht. "Race For Glory: Audi vs. Lancia" basiert auf wahren Begebenheiten. Die Dreharbeiten fanden in Italien und Griechenland statt.

Preis DVD: circa 14 Euro

IT/GB, 2024, Regie: Stefano Mordini, Laufzeit: 103 Minuten