"Die Landarztpraxis": Kritik zur neuen Staffel mit zwei Neuzugängen

Arzt- und Krankenhausserien scheinen einfach nicht an Popularität zu verlieren, im Gegenteil. SAT.1 wiederum verliert keine Zeit, entsprechend fleißig nachzuproduzieren. Erst im Oktober 2023 ging die erste Staffel der "Medical Daily" namens "Die Landarztpraxis" auf Sendung, nun startet bereits die dritte Runde. Fans können sich auf 122 neue Folgen freuen, immer werktags, am Vorabend auf SAT.1 sowie bereits ab 27. Dezember bei Joyn .

"Die Landarztpraxis' erzählt eine starke Familiengeschichte mit Herz", erklärte SAT.1-Senderchef Marc Rasmus den Erfolg der ersten Staffel – zwei Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein. "Die dynamische Entwicklung und das große Zuschauerinteresse zeigen, dass wir mit dieser Art deutscher Fiction am Vorabend auf dem richtigen Weg sind." Dass eine Fortsetzung folgen würde, war daher schnell klar. Ende August gipfelte die zweite Staffel in einem dramatischen Finale. Nun streift Dr. Sarah König (Caroline Frier) erneut den weißen Kittel über, um im fiktiven Wiesenkirchen am Schliersee in Oberbayern Patientinnen und Patienten zu versorgen. Auch die Dramen in ihrem eigenen Leben werden nicht weniger.