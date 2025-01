Joko und Klaas zwingen ProSieben zur Namensänderung

Zum Jahreswechsel setzte ProSieben einmal mehr auf seine Zugpferde – mit ungeahnten Konsequenzen: Weil Joko und Klaas ihren Haussender einmal mehr besiegten, erwartet den ein Wetteinsatz, der es in sich hat.

Joko und Klaas wollen "frischen Wind" reinbringen So kann das Jahr 2025 anfangen: Am Ende der Neujahrsshow strahlten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf über beide Backen. Einerseits dürfte das am Sieg des Duos in der Special-Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gelegen haben. Andererseits verkündete Heufer-Umlauf nach dem Triumph im abschließenden Roulette-Spiel vielsagend: "Wir haben uns was anderes ausgedacht. Es ist ja ein neues Jahr, mal bisschen frischen Wind reinbringen."

Dieser "frische Wind" besteht aber nicht etwa aus einer weiteren Klamauksendung, wie Joko und Klaas in der Vergangenheit so manches Mal die gewonnene Sendezeit nutzten. Stattdessen erwartet ProSieben ein tiefgreifender Eingriff: Der Sender muss beginnend mit dem 2. Januar seinen Namen ändern – in "ProAcht". "Mit allem drum und dran und allem, was dazugehört", forderte Heufer-Umlauf. Gelten soll die Regel eine ganze Woche lang.

ProSieben reagiert mit Ironie ProSieben gratulierte dem Moderatorengespann zwar fair via X zum Sieg, räumte aber ein: "Wir müssen noch bisschen was umbauen." Wie weitreichend die Namensanpassung ihre Wellen schlägt, wurde in den sozialen Medien umgehend zum Diskussionsobjekt von TV-Fans. Erste Zuschauer veröffentlichten bereits Logo-Vorschläge, ein anderer wollte gar wissen, ob auch in Fernsehzeitschriften dann von "ProAcht" die Rede sein werde.

Schlauer dürfte TV-Deutschland am Donnerstagabend sein. Auf ihrem offiziellen X-Account posteten Joko und Klaas nach dem Triumph gegen ihren Haussender: "Wir sehen uns morgen um 20.08 Uhr zum feierlichen Festakt des Senders formerly known als ProSieben." ProSieben reagierte daraufhin mit Ironie: "Acht Uhr Acht also. Witzig." Gleichzeitig schlug der Sender Joko und Klaas vor: "Ihr kümmert euch um das neue Logo, wir bereiten dann alles vor." Die beiden antworteten wenig später kurz und knapp: "Deal."



