"Pretty Woman – Ein Märchen aus Hollywood": Kritik zur Entstehungsgeschichte des Kultfilms

"Es sollte ein kleines Indie-Drama werden", erinnert sich Gary Goldstein in der knapp einstündigen Dokumentation von Clélia Cohen. Goldstein arbeitete Mitte der 80er-Jahre als Agent für Drehbuchautoren in Hollywood, wollte aber eigentlich lieber Filmproduzent sein. Eher zufällig lernte er damals J. F. Lawton kennen, einen Filmhochschul-Abbrecher und im Grunde schon gescheiterten Autoren, der eigentlich nur Goldsteins Computer reparieren sollte. Lawton schrieb für Goldstein kurz darauf ein Drehbuch mit dem Arbeitstitel "Three Thousand" – ein in ursprünglicher Form recht düsterer Blick auf das Prostitutionsgewerbe. Wenig später wurde Goldstein auf die Nachwuchs-Schauspielerin Julia Roberts aufmerksam. Der Rest ist Hollywood-Geschichte.