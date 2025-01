"Olaf Jagger": Kritik zur Mockumentary mit Olaf Schubert im ZDF

Olaf Schubert geht in der Mockumentary "Olaf Jagger" der Frage nach, ob er wirklich der uneheliche Sohn von Mick Jagger ist. Der Film bietet eine humorvolle Reise durch Familiengeheimnisse und DDR-Geschichte.

Mein Papa, einer der größten Rockstars aller Zeiten? Dieser natürlich nicht ganz ernstgemeinten Frage geht Olaf Schubert in einer unterhaltsamen Mockumentary nach, die quer durch dessen Familiengeschichte einer heißen Spur folgt: Kann es tatsächlich sein, dass der beliebte Comedian in Wirklichkeit der uneheliche Sohn von Mick Jagger ist?

Die Story, die der Film mit dem verheißungsvollen Titel "Olaf Jagger" genüsslich ausbreitet, geht so: Schuberts Mutter soll in den 60er-Jahren mit dem berühmten Frontmann der Rolling Stones eine Affäre gehabt haben – mit dem Pullunder tragenden Dresdner als Folge. Schubert stößt in der bei den Hofer Filmtagen 2022 prämierten Mockumentary, die das Zweite nun als Free-TV-Premiere zeigt, auf immer mehr Zeugen und Indizien, die seine Theorie zu untermauern scheinen ...