"Horst Lichters Traumrouten": Kritik zur Inseltour mit Esther Schweins und Sasha im ZDF

Neue Krimifolge

"Ein starkes Team – Der tote Mörder": Neuer Kommissar wirbelt ZDF-Krimi auf

In der ZDF-Krimiserie "Ein starkes Team" ermittelt nun auch der Jungkommissar Nils Makowski (Lucas Reiber) und ist der neue Kollege von Garber (Florian Mertens) und Wachow (Stefanie Stappenbeck). Der IT-Experte bringt frischen Wind in den ersten Fall "Der tote Mörder". Doch der Neuling kommt nicht überall gut an.

