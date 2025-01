"The Last Of Us": Zweite Staffel kommt

Auf "The Last Of Us" können sich Fans von Serien und Videospielen einigen: Die auf dem Game mit demselben Namen basierende Show gehört zu den aktuell erfolgreichsten TV-Produktionen der Welt. Nun wurde der Start der zweiten Staffel bekannt gegeben.

Mit "The Last Of Us" gelang HBO 2023 einer der größten Serien-Erfolge der letzten Jahre. Die Videospieladaption mit Pedro Pascal gewann mehrere Preise, darunter acht Emmys, und hält den Rekord als die am meisten angesehene Debütstaffel des US-amerikanischen Bezahlsenders, der schon mit wegweisenden Serien wie "Die Sopranos", "The Wire" oder "Game of Thrones" TV-Geschichte geschrieben hat.

Start der zweiten Staffel im April Nun hat Neil Druckmann, einer der Serienmacher von "The Last Of Us", den Start der zweiten Staffel für April angekündigt. Laut HBO beginnt die Staffel mit einem Zeitsprung: Fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel setzt die erste Folge an. Joel (Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) sind zerstritten, die Welt, in der sie leben, noch gefährlicher als es zuletzt zu sehen war.

"The Last Of Us" zeichnet sich durch ein postapokalyptisches Szenario aus. Die erste Staffel spielte 20 Jahre, nachdem eine Massenkrankheit beinahe die komplette Menschheit ausgerottet hat. In Deutschland konnte die erste Staffel einen Tag nach der US-Premiere via WOW gestreamt werden. Für die deutsche Premiere der zweiten Staffel gibt es noch keine Angaben.