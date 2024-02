Serie über Jon Snow: Neuigkeiten zu dem „GoT“-Ableger

Jon Snow ist für viele der ungekrönte Held der epischen Fantasy-Saga „Game of Thrones“ (GoT). Was ist dran an den Gerüchten über ein Spin-off, das sich um ihn dreht? Immerhin gibt es auch einen „Official Jon Snow Trailer“ auf YouTube. Was spricht für und gegen einen solchen Serienableger?

Was bislang über eine Serie zu Jon Snow bekannt ist Angesichts des großen Erfolgs von GoT hatten die Verantwortlichen des US-amerikanischen Pay-TV-Senders HBO mehrere Projekte gestartet, die im gleichen Serienuniversum spielen sollen. Das einzige bis dato davon realisierte Format ist „House of the Dragon“ (HotD). In einem weiteren Serienprojekt steht Jon Snow bzw. dessen Schicksal nach dem Ende von GoT im Fokus. Wie der Schöpfer der GoT-Buchvorlage George R. R. Martin in seinem Blog bestätigte, lautet der Arbeitstitel für die geplante Serie schlicht „Snow“.

Die Idee soll sogar von Snow-Darsteller Kit Harington stammen. Storys und Drehbücher dürften sich aktuell in der Entwicklung befinden. Die Fan-Euphorie bremste allerdings Ende 2023 eine Aussage von Casey Bloys. Der HBO-Chef bestätigte, dass der Sender zwar mehrere Drehbücher aus dem GoT-Universum entwickeln lässt. Bestellt habe HBO aber bislang lediglich „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“. Für etwas anderes aus der GoT-Welt gäbe es hingegen derzeit nicht einmal annähernd grünes Licht. Da die bestellte Serie etwa ein Jahrhundert vor den Ereignissen von GoT spielt, ist auch nicht mit einem Gastauftritt von Jon Snow zu rechnen.

Argumente für eine Serie zu Jon Snow GoT war und ist – bis auf die finale Staffel – ein Riesenerfolg bei Fans und Kritikern. Diese Erfolgsgeschichte konnte HotD fortsetzen. Es wäre also für HBO in wirtschaftlicher Hinsicht nur logisch, eine Serie über Jon Snow in Auftrag zu geben. Die Figur ist nicht nur ein besonderer Publikumsliebling, sondern wirkt nach dem GoT-Finale für viele Fans auch unvollendet. Kein Wunder, dass der „Game of Thrones | Official Jon Snow Trailer (HBO)“ mehr als sechs Millionen Aufrufe aufweisen kann. Kit Harington hatte sich – über seine Rolle als Ideengeber hinaus – in der Vergangenheit zudem mehrfach für die Serie starkgemacht. Und immerhin hat HBO bereits einiges in die Entwicklung des Stoffs investiert.

Was gegen „Snow“ spricht HBO sägt konsequent Projekte ab, die den eigenen Standards nicht genügen. Ein Beispiel dafür kommt leider mit „Game of Thrones: Bloodmoon“ ausgerechnet aus dem GoT-Universum. Dieses Spin-off stampften die Verantwortlichen ein – obwohl die Pilotfolge schon fertig war und das Projekt bis dahin rund 30 Millionen US-Dollar verschlungen haben soll. Auch der erwähnte YouTube-Trailer ist letztlich eine Enttäuschung, da er bereits zwei Jahre alt ist und nur Zusammenschnitte aus der Hauptserie enthält.

Nicht wirklich eine Überraschung, dass einige Fans hier über Etikettenschwindel schimpfen. Die GoT-Showrunner, David Benioff und D. B. Weiss, dürften bei einem Serienableger kaum an Bord sein. Beide erklärten in einem Interview, sie hätten Westeros – also dem Kontinent, auf dem die GoT-Haupthandlung spielt – hinter sich gelassen. Zuletzt sagte auch Kit Harington, er sei aktuell nicht sehr enttäuscht, dass es möglicherweise doch keine eigene Serie zu Jon Snow gäbe. Der Schauspieler begab sich 2019 wegen Alkoholproblemen in eine Reha-Klinik und erhielt hier zudem eine ADHS-Diagnose.