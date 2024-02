Düsseldorf Helau 2024 - "Wat et nit all jöwt...": Kritik zur Karnevals-Sendung im WDR

Die Session 2023/24 steht unter dem Motto "Wat et nit all jöwt...". Moderiert wird das Spektakel von Sitzungspräsident Stefan Kleinehr. Da kommt Stimmung in die Düsseldorfer Stadthalle Düsseldorf /Congress Centrum. Das Comitee Düsseldorfer Carneval e. V. sorgt für eine hochkarätige und "narrensichere" Besetzung.

"Wir sind sehr froh, dass der WDR uns unseren Wunsch, der auch mit einem einstimmigen Votum der Mitgliedsgesellschaften des Comitee unterstützt wurde, nach mehr Sendelänge erfüllt hat. So erleben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause den Düsseldorfer Sitzungskarneval ganz authentisch mit seinem lokalen Brauchtum und den vielen unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern in einer Langfassung, die dem echten Sitzungserlebnis noch mehr entspricht. `Helau´ in der WDR-Primetime am Samstagabend wird allen Jecken gerecht", freute sich der Sitzungspräsident.