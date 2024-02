"American Ice Football": Kritik zum Promi-Sport-Wettkampf bei RTL

Für RTL ist es die erste NFL-Saison – und die wird ausgiebig zelebriert. Nachdem sich der Kölner Sender die Rechte am Flaggschiff des American Football gesichert hatte, ließ er vergangenen November in "Promi Touchdown" sechs bekannte TV-Gesichter in mehr oder weniger originellen Spielchen rund um den US-Sport gegeneinander antreten. Zur Einstimmung auf den Super Bowl, der in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit in Las Vegas ausgespielt wird, legt RTL nach – mit einer Idee, die offenbar von Stefan Raabs Eisfußball inspiriert wurde: Rund 30 Prominente verteilt auf vier Teams messen sich live zur Primetime im "American Ice Football".