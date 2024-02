"Dschungelcamp"-Fazit: RTL veröffentlicht alle Voting-Ergebnisse

Das Dschungelcamp 2024 ist vorbei. Lediglich "Das große Wiedersehen" am Montag (20.15 Uhr, bei RTL) steht noch aus. Wie in jedem Jahr hat RTL nach Krönung des neuen Dschungelkönigs oder der neuen Dschungelkönigin, in diesem Jahr Lucy Diakovska, die Voting-Ergebnisse der gesamten Staffel veröffentlicht. In dem umfassenden Dokument wird deutlich: Die Sängerin (No Angels) siegte mit deutlichem Abstand.