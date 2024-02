"Wiener Opernball 2024 – Alles tanzt": Kritik zur Live-Übertragung!

Die Ballsaison ist eröffnet: Umgeben von Prunk tanzt beim 66. Wiener Opernball wie immer auch viel internationale Prominenz mit. Kulturschaffende, Unternehmer und Politiker und jede Menge andere "wichtige" Leute sind zu Gast. Bei diesem traditionsbehafteten Ereignis geht es jedoch keineswegs nur darum, zu sehen und gesehen zu werden. Die Initiatoren starten auch dieses Jahr eine große Hilfsaktion für "in Not geratene Menschen" in Österreich: Jeweils 35 Euro der hochpreisigen Tickets gehen als Spende an "Österreich hilft Österreich".