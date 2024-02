"Deep Throat" – Als der Porno salonfähig wurde": Kritik zur Doku bei ARTE

Porno aus moderner, feministischer Perspektive

Die knapp einstündige Dokumentation blickt auch auf Regisseur Gerard Damiano, der als filmbegeisterter Damenfriseur eine unerwartete Karriere machte. Gerard Damiano Jr., der Sohn des Regisseurs, liefert Einblicke hinter die Kulissen. Zu Wort kommen zudem Zeitzeugen wie Annie Sprinkle, eine Performance-Künstlerin, die die hektische Atmosphäre des New Yorker Pornomilieus jener Jahre schildert. Eingeordnet werden die Protagonisten und Ereignisse von Expertinnen wie Nine Antico, die in ihrer Graphic Novel "Coney Island Baby" das tragische Schicksal von Linda Lovelace erzählt. Sie blickt ebenso wie Paulita Pappel, Kuratorin des Pornfilmfestivals Berlin, auf das Thema Porno aus moderner, feministischer Perspektive.