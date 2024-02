"Simon Rattle und das Symphonieorchester des BR spielen Beethoven": Kritik zum Konzert

Vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks schwärmte der neue Chefdirigent Simon Rattle bereits, als er gerade mal 15 Jahre alt war. Als er in Liverpool 1970 das Orchester mit Beethovens Neunter unter Rafael Kubelik hörte, war er hin und weg. "Da war eine so starke Verbindung zwischen Dirigent und Musikern zu erleben", so notierte der Komponist, "es schien, als würden hier alle gleichgesinnt und mit derselben Philosophie musizieren." Wenn er nun zusammen mit der Solistin Veronika Eberle Beethovens Violinkonzert in D-Dur zur Aufführung bringt, könnte sich im Herkulessaal Gleiches wiederholen.