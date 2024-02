Super Bowl: Finale vor Millionenpublikum

Der Super Bowl ist ein SportEvent der Superlative, das Jahr für Jahr weltweit viele Millionen Fans vor die Bildschirme lockt. In diesem Jahr findet das Meisterschaftsspiel der amerikanischen National Football League (NFL) nach deutscher Zeit in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar statt. Kick-Off des Finales ist gegen 0.30 Uhr, ausgetragen wird der Super Bowl LVIII im Stadion der Las Vegas Raiders, dem Allegiant Stadium in Paradise, Nevada, südlich von Las Vegas. Wer im Endspiel stehen wird, entscheidet sich bei den Conference Championships am 28./29. Januar und damit leider nach unserem Redaktionsschluss. Wer Sieger der Spiele zwischen den Baltimore Ravens und den Kansas City Chiefs beziehungsweise zwischen den San Francisco 49ers und den Detroit Lions ist, lesen Sie auf www.prisma.de oder in Ihrer Tageszeitung. Neben dem Sport ist auch das Entertainment beim Super Bowl ein großer Faktor. In der Halbzeitshow wird diesmal unter anderem Usher auftreten.