Thekla Carola Wied: Was macht der "Ich heirate eine Familie"-Star heute?

Der Blick, mit dem Thekla Carola Wied damals Peter Weck und ihre drei Filmkinder beglückte oder mild bestrafte, und ihr verschmitztes Breitwandlächeln haben sicher dazu beigetragen, dass sie bis heute als eine "Mutter der Nation" und damit Nachfolgerin von Inge Meysel wahrgenommen wird. Man liegt aber falsch, wenn man sie darauf und auf die warm-dunkle Stimme reduziert. Die in Breslau geborene Schauspielerin hat nicht nur komische Rollen gespielt: Für die Stasi-Geschichte "Ich klage an", in der es um das plötzliche Verschwinden eines Kindes ging, bekam sie 1994 den Bayerischen Filmpreis. 2022 wurde sie für ihre Leistung im ARD-Fernsehfilm "Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben" als "beste Darstellerin" beim Internationalen Fernsehfestival von Monte Carlo geehrt.

Wied: "Schöne Rollen am Theater waren mein ganzes Sehnen und Trachten"

Für ihren allerersten Film "Spur eines Mädchens", in dem es um eine psychisch erkrankte Jugendliche ging, bekam sie 1968 gar den Deutschen Filmpreis, damals noch das "Filmband in Gold". Frisch von der Schauspielschule, hatte sie die Rolle einer an jugendlicher Schizophrenie Leidenden mit der Unbekümmertheit der Anfängerin gespielt. "Es gab gar kein richtiges Drehbuch, es war die Zeit des jungen deutschen Films", so erinnert sie sich. Weitere Filmrollen gab's danach erstmal nicht viele. Wied spielte Theater, vor allem in Saarbrücken, später in Wiesbaden, machte viele Tourneen. "Schöne Rollen am Theater waren mein ganzes Sehnen und Trachten", sagte sie im Interview. Dabei war sie auf der Schauspielschule (Folkwang) in Essen eher schüchtern: "Ich wusste nicht, wohin mit den Armen. Beim Vorspielen hätte ich die Bühne am liebsten gleich wieder verlassen."