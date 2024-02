Biff Byford über sein neues Album und "intellektuell herausfordernde Texte"

Ich denke nicht, denn „Hell, Fire And Damnation“ ist ein Ausspruch, den mein Vater früher immer benutzt hat und den ich in meinem Notizbuch seit Jahren mit mir herumtrage. Er bedeutet so viel wie „verflixt und zugenäht“ bei Euch. In dem Titelsong geht es um die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse und darum, welchen Weg man letztlich einschlägt.