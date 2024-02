"ARD History: Leningrad – Stimmen einer belagerten Stadt": Kritik zur Doku

Lange Zeit sollte die Stimme derer, die die schreckliche Leningrader Blockade durch die deutsche Wehrmacht durchlitten, niemand hören. Auf russischer Seite wurden vor allem Heldenlieder gesungen, für eine vor Hunger sterbende Bevölkerung war da kaum Platz. So blieben die Tagebücher und damit die Stimmen der Überlebenden und Toten lange verschlossen. In Deutschland trug erst die zweite Wehrmachtsausstellung von 2001 zur Schulderkenntnis bei, bis dorthin war die Belagerung Leningrads in der allgemeinen Kriegsschuld aufgegangen, teils aber auch hinter dem Holocaust verborgen geblieben.

Wenn eine 14-jährige Schülerin von gegessenen Katzen und gar von verschwundenen Nachbarskindern spricht, stockt einem auch nach inzwischen vergangenen 80 Jahren der Atem. Andere wieder, wie etwa die Schriftstellerin Olga Bergholz, versuchen sich mit Zynismus gegen die Katastrophe zu wehren. Sie beklagt die Bomben auf Lebensmittellager, von denen die Deutschen wohl wussten, und schimpft: "Wie kann man sich so in die Scheiße reiten?" Durchhaltepathos kritisiert sie stöhnend: "Warum belügen wir uns so vor dem Untergang?"

Manchmal bekommen die Männer in den Tagebüchern ihr Fett weg. "Es gibt keine Liebe als männlichen Schutz", so heißt es, "der Mann denkt mehr an sich selbst als an eine Frau. Es gibt keine Ritter." Kein Licht, keine Heizung, die Läden sind leer. Überall liegen Berge von Leichen. Leningrad in Eis und Schnee: "Gleichzeitig kam mir die Stadt nie so schön vor wie in diesen Tagen." Lautlos liege sie da. "Die Bäume im Schnee und die Ufer der Newa mit den festgefrorenen Schiffen." Aber eben auch: "Särge, Särge – Leichen, Leichen".