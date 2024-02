Prime Video: So viel Werbung gibt es ab Februar zusätzlich

Bereits im Herbst 2023 gab Amazon bekannt, ab 2024 mehr Werbung bei Prime Video zu zeigen. Anfang 2023 verkündete das Unternehmen Details zum Starttermin: So wird der Streamingdienst in Deutschland ab dem 5. Februar Zusatzwerbung erhalten. In Ländern, wie in den USA, wurde die Veränderung bereits umgesetzt. Aber mit welchem Werbeumfang müssen zahlende Kunden rechnen?

Das Unternehmen gab keine Auskunft darüber, ob die durchschnittliche Werbedauer in jedem Land gleich sein wird. Bei Disney+ zum Beispiel sieht das Werbeabo in Deutschland anders aus als in den USA. So wird in Filmen keine Werbung gezeigt, sondern nur am Anfang.