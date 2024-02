Dschungelcamp Tag 14: Kim Virginia fliegt raus

Das Liebesdrama im Dschungel geht zu Ende – zumindest für Kim Virginia. Denn die wurde gestern von den Zuschauern und Zuschauerinnen rausgewählt. Zur großen Freude von Mike und Leyla, die ihren Rauswurf mit einem Grinsen kommentierten. Ob sich die beiden nach Kims Auszug nun noch näherkommen?

Bestrafung für die Camper Kurz vor seinem Auszug bekam GZSZ-Star Felix von Jascheroff gefühlt mehr Sendezeit als in der gesamten Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“. Am Lagerfeuer wies er die anderen auf Disziplin und Ordnung hin. „Sonst könnt ihr euch morgen von euren ganzen Luxusartikeln verabschieden“, so der Schauspieler.

Es geht mal wieder um die zahlreichen Regelverstöße, die die Camper begangen haben. Ob die nasse Wäsche am Lagerfeuer trocknen, alleine aufs Klo zu gehen oder am Tag zu schlafen: „The Regles sind the regles“, das wusste schon Ex-Camper Marc Terenzi. Nun kam es wie es kommen musste: Die Luxusartikel wurden zur Strafe eingesammelt. Felix kann das herzlich egal sein, denn er musst das Camp kurz darauf verlassen.

Macht Twenty4Tim nur Show? Influencer Twenty4Tim bekam an Tag 14 sein Fett weg. Leyla Lahouar, Fabio Knez und Felix von Jascheroff warfen dem 23-Jährigen vor, sich nicht von seiner echten Seite zu zeigen. „Tim ist hier für Promotion, finanziell hat er das nicht nötig. Eine Promotour. Mit Vorsicht zu genießen“, so Fabio. "Mir ist aufgefallen, dass sehr oft deepe und intime Themen am Anfang thematisiert wurden. Auch Leyla kritisiert Tims Verhalten im Camp: „Wenn ein Thema aufkommt und man auch etwas dazu sagen will, ihn das eigentlich nicht interessiert. Ich glaube, bei sehr vielen Themen wusste er, dass er sie hier erzählen möchte."

Romantisches Lagerfeuer-Date zwischen Leyla und Mike Bei all dem neuen Beef hätte man glatt den Zoff zwischen Leyla, Kim und Mike vergessen können. Doch weil Fabio Leyla erzählte, dass Kim über deren gemeinsamen Ex-Freund Teezy an Infos über Leyla kommen wollte, platzt ihr der Kragen. Mike ist ihre starke Schulter zum Anlehnen. Auch die gemeinsame Nachtwache verbringen die beiden romantisch am Lagerfeuer. Leyla gesteht Mike, dass sie sich nur schwer öffnen kann: "Vielleicht kommt ja irgendwann jemand, wo ich denke, es lohnt sich!" "Wird bestimmt kommen! Schauen wa ma…", entgegnet Mike.

„Ich mach dir jetzt ein Freundschaftsarmband“, flüsterte Leyla daraufhin und wickelte ihrem Mike ein Stück dünnes Gras um den Arm. Der revanchierte sich ebenfalls mit einem „Freundschaftsarmband“. Es knisterte sichtlich zwischen den beiden und Leyla hofft: „Ich würde ihn gerne besser kennenlernen und hoffe, dass auch außerhalb des Camps ein Interesse besteht. Ich finde ihn toll!“