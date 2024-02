Dschungelcamp Tag 13: Leyla und Mike sind beflügelt, Kim am Boden zerstört

Endspurt ist angesagt – Nur noch wenige Tage bis zum großen Finale und die Nerven im Camp liegen blank. GZSZ-Star Felix von Jascheroff musste gestern seine Koffer packen und Favorit Fabio Knez bekam ein „vielleicht“ bei der Verkündung. Ein Anzeichen dafür, dass sich in den letzten Tagen alles nochmal komplett dreht?

Dschungel-Favorit Fabio Knez muss zittern Kim, Mike, Leyla – Leyla, Mike, Kim: Es ist das, was die Zuschauer und Zuschauerinnen in dieser Staffel wohl am meisten zu hören bekommen haben. Hat sich die turbulente Lovestory gelohnt? Für die Beteiligten offenbar schon, denn bisher ist noch keine(r) der drei rausgeflogen. Zwar musste Kim schon zittern, weil sie am Tag von Heinz Hoenigs überraschendem Auszug die wenigsten Anrufe bekam, das Camp verlassen musste sie aber nicht.

Und gestern? Da bekam Dschungel-Favorit Fabio plötzlich ein „vielleicht“. Und das, obwohl er die Dschungelprüfung „Gondel la Grause“ gemeinsam mit Camp-Kollege Mike halbwegs erfolgreich hinter sich gebracht hatte. Immerhin drei Sterne konnten sich die beiden erspielen. Das verdeutlicht einmal mehr: Im Rennen um die Dschungelkrone ist noch alles offen.

Felix von Jascheroff verlässt das Camp Außer für Felix, denn der musste das Camp gestern verlassen. Ob die Lästereien gegen Influencer Twenty4Tim Stein des Anstoßes gewesen sein könnte? Am Lagerfeuer ließ er kein gutes Haar an dem 23-Jährigen: „Der hat keine eigene Meinung, ist leider ein Mitläufer. Das hat vielleicht mit seinem Alter zu tun, dass er nicht so ganz die Lage checken kann. Dieses Überhebliche zwischendrin, dieses aufgesetzt lustig sein, rumtanzen. Ich weiß nicht, wo ich ihn hinstecken soll."

Kim Virgina kommen die Tränen Die Nachwehen der Briefe sorgten bei den Promis für gespaltene Meinungen. Während Mike und Leyla endlich ein „go for it“ von Mikes Dschungelbegleiter Eugen bekommen haben und direkt Arm in Arm zur Toilette gehen, kommen Kim die Tränen. Twenty4Tim weiß warum: „Es war auch bestimmt für dich nicht einfach, zu sehen, dass manche Mütter uns gestern geschrieben haben. Natürlich macht es was mit einem, dass da jetzt nicht stand 'Liebe Tochter!'" Tatsächlich hat Kim daran zu knabbern, dass keine Nachricht von ihrer Mutter ins Camp kam. „Natürlich hätte ich mich darüber gefreut, wenn sie mir geschrieben hätte.“

Mike und Leyla - "Ein Kennenlernen nicht nur auf Mitcamper-Basis?" Bei der Nachtwache konfrontiert die Influencerin Leyla mit ihrem Briefinhalt. "Weißt du, was er mit 'Lasse Dackel und Schlange hinter deinem Rücken machen' meinte? Er meinte irgendwie euch zwei damit" Die Betonung liegt auf Mike und Leyla, woraufhin Letztere nur noch genervt die Augen verdrehen kann. "Kim, du weißt genau, dass ich dich einen Scheißdreck interessiere. Dich interessiert nur, dass ich nicht in seiner Nähe bin. Du hast einfach Seiten an dir, die ich nicht mag. Wenn du ehrlich bist, willst du im echten Leben nichts mit mir zu tun haben“, warf sie Kim vor. Die setzte sich daraufhin einfach wortlos zu Tim.