Dschungelcamp Tag 12: Hatte Kim Virginia Sex mit einem Popstar?

Nachdem Dr. Bob Schauspieler Heinz Hoenig aus medizinischen Gründen aus dem Camp geholt hat, musste am Dienstagabend kein Promi gehen. Das Liebesdreieck um Kim, Mike und Leyla – wie sollte es auch anders sein – geht munter weiter.

Die Tränen um Heinz Hoenigs Auszug bei den Mitcampern waren kaum getrocknet, schon gingen Kim Virginia und Leyla Lahouar wieder auf die Barrikaden. Um Leylas Worte aufzugreifen: Die CD dreht sich munter weiter. Kim und Leyla begleiteten No Angels-Star Lucy zur Dschungelprüfung und keiften sich, wenig überraschend, ununterbrochen an. „Das ist kein Girls support Girls“, betonte Kim mit Tränen in den Augen, was Leyla nur noch mehr auf die Palme brachte.

Leyla Lahouar und Kim Virginia geraten erneut aneinander Das Thema? Mike. Schon wieder. Oder immer noch? Jedenfalls findet Leyla das Verhalten von Kim so langsam „abartig“ und „ekelhaft“. Sie sei „manipulativ“ und eine „Schauspielerin“: „Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck!“, warf sie Kim vor, woraufhin die ziemlich perplex dastand. „Dazu kann ich jetzt auch nichts mehr sagen“, entgegnete Kim und machte sich auf den Rückweg ins Camp. Hier hat sie wenigstens noch einen Verbündeten, mit dem sie ihren Gossip teilen kann. Und der zieht diesmal besonders weite Kreise – bis nach Hollywood.

Sex mit Popstar "The Weeknd"? Angeblich habe Kim Sex mit Popstar „The Weeknd“ gehabt. Twenty4Tim traute seinen Ohren kaum: „Mit die berühmteste Person der Welt? Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich hatte Sex mit Taylor Swift!“ Ob da wirklich was dran ist, weiß freilich nur Kim. Zum Sex im Dschungel wird es, ihrer Meinung nach, endgültig nicht mehr kommen.

Dafür hat die Reality-TV-Darstellerin aber schon einen Masterplan: „Jan, wir sehen uns dann beim Aftertalk! Ich freue mich auf dich und ziehe mich schick an für dich!" Gemeint ist natürlich Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen. Es scheint so, als habe Kim irgendwie nur ein Thema, um das sich alles dreht. Nachdem sie ihr Comeback mit Mike endgültig verbockt hat, steht nun also Jan Köppen in ihrem Fokus. Man darf gespannt sein auf das große Wiedersehen am Ende der Woche.

Lucy holt vier Sterne im "Hotel Versage" Wer bei all dem Drama beinahe ganz aus dem Fokus gerät ist Lucy. Die hat ihre Prüfung „Hotel Versage“ nämlich ziemlich gut gemeistert. Insgesamt acht Sterne waren in den verschiedenen „Ekel-Zimmern“ versteckt. Mit vier Sternen und völlig fertig kehrt sie zurück ins Camp. „Das war ein großer Spaß“, resümiert die Sängerin, die tatsächlich auch im wahren Leben ein Hotel besitzt.