Neuerungen bei "Hart aber fair": So kam die erste Ausgabe bei den Zuschauern an

Während der Winterpause von "Hart aber fair" wurden einige Veränderungen an dem Polittalk-Klassiker vorgenommen. Zahlreiche Zuschauer bescherten der Sendung mit Louis Klamroth eine hohe Einschaltquote. Doch wie kam das neue Konzept beim Publikum an?

Nachdem Frank Plasberg über 20 Jahre durch "Hart aber fair" führte, übergab er das Zepter vergangenes Jahr an Louis Klamroth. Seit Anfang 2023 steht er als Nachfolger des 66-Jährigen vor der Kamera, Plasberg wiederum fungierte im Hintergrund als Produzent. Bis jetzt: Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass Klamroth mit seiner in Florida Factual GmbH umbenannten Firma die Talkshow produzieren und einiges verändern wird. Am Montag startete die Sendung nach der Winterpause – und auf X fiel das Urteil der Zuschauerinnen und Zuschauer gemischt aus.

Neues Studiodesign

Die erste Veränderung fiel sofort ins Auge, da Klamroth die Talkshow in einem neuen Look präsentierte. "Endlich ein neues Studiodesign", freute sich ein Zuschauer auf X. "Die neue Optik im Studio sieht gut aus", lautete ein weiterer Kommentar. Bei einigen kam die Veränderung hingegen nicht so gut an. "Irgendwie sehen jetzt alle Studios gleich aus. Zumindest farblich", beschwerte sich jemand. Dem stimmte auch ein anderer Zuschauer zu – und konnte sich eine Spitze nicht verkneifen: "Finde ich kollegial von Böhmermann, dass er sein Studio neben 'Caren Miosga' auch an #hartaberfair untervermietet."