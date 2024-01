"Wer wird Millionär?"-Kandidat spart für seine eigene "Beerdigungsparty"

Der Gebrauchtwagenhändler Willi Wachtendonk aus Xanten setzte bei der 2.000-Euro-Frage den Publikumsjoker ein: "Deutschlands Sportler des Jahres von 1997 und 2003 gab unlängst zu: 'Ja, ich ...'" – Besitze keinen Führerschein, bin eigentlich Schweizer, habe gedopt, hasse den FC Bayern? Die kollektive Schwarmintelligenz war zu 97 Prozent für Antwort C. Richtig! Das Zitat stammt von Tour-de-France-Gewinner Jan Ullrich.

Wie üblich wollte Jauch auch von diesem Kandidaten wissen, welche Träume er sich erfüllen würde, sollte ihm gelingen, den Millionen-Jackpot zu knacken. Wachtendonk erinnerte sich, dass ein Kinobesuch in den 1980er-Jahren einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte: Seit er "Top Gun" mit Tom Cruise gesehen hatte, träumt er von einem Flug im Kampfjet. Diverse Anbieter würden dieses Abenteuer offerieren, wusste der Kandidat. Jauch erklärte verwundert, dass dieser Wunsch nicht auf seiner Karte stehe.

Kandidat wünscht sich "eine große Beerdigungsparty"

Ein E-Bike, riet Willi Wachtendonk als Nächstes. Wieder verneinte Jauch: Das stünde zwar auf der ihm vorliegenden Wunschliste, doch erst an vorletzter Stelle. Scheinbar waren die Fragen nach dem eigenen Traum schwieriger als die Quizfragen für den nervösen Kandidaten. Er riet erneut ins Blaue: ein Oldtimer? Angesichts seines Berufs als Gebrauchtwagenhändler naheliegend, doch laut Günther Jauch erneut nicht der Platz eins auf der Karte in seiner Hand. "Ich weiß nicht mehr, was ich mir alles gewünscht habe", musste der Kandidat zugeben.