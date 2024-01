"Das Supertalent": Blutgrätsche von Bruce Darnell und Tumult durch Dieter Bohlen

Stark waren die beiden Jury-Neulinge, die dem Format mit ehrlich vermittelter purer Freude und emotionaler Anteilnahme an Künstlern und Darbietungen neue Authentizität einhauchten. Bruce Darnell, zum zwölften Mal dabei, ist und bleibt unvergleichlich. Keiner guckt so schön entsetzt, keiner staunt so schön, bei niemandem glänzen die Augen so schön feucht, wenn's rührend wird. Und sogar Dieter Bohlen war nett. Der Pop- und Entertainment-Titan, in Staffel 15 nicht dabei, weil er grade mit RTL überkreuz lag, ist altersmilde geworden. Nur einmal feuerte er einen "typischen Bohlen" ab: "Mir so einer Leistung steht man nicht auf der Bühne, sondern eher auf der Fahndungsliste" – und da hatte er recht.

Und dann kam Beatrice McQueef. Vor ihren Auftritt wurden aus Jugendschutzgründen alle Minderjährigen aus dem Saal gebeten. Und das war auch besser so. Denn Beatrice brachte dem Publikum wahrlich "einzigartige" Flötentöne bei. "Oh, my God, nein", stammelte Bruce und wand das Haupt in Grausen, als sich Beatrice untenrum entkleidete, sich auf zwei Stuhllehnen kopfüber (!) in den Spagat legte – und sich die Flöte in die Vagina einführte! Knossi entsetzt am Bühnenrand: "Ich kann ihr von hier bis zu den Mandeln gucken".