"Inga Lindström – Die vergessene Hochzeit": Kritik zum neuen Film aus der "Herzkino"-Reihe

Eine feuchtfröhliche Nacht, die einiges ins Wanken bringt … Pia (Vivien König) will eigentlich in wenigen Wochen heiraten. Doch unter Alkoholeinfluss trifft sie eine folgenschwere Entscheidung. Viel Gefühlschaos in dem neuen Film aus der Inga-Lindström-Reihe.

Im neuen Film nach einer Idee der verlässlichen Hausautorin Cristiane Sadlo heiratet Pia (Vivien König) auf ihrem Junggesellinnenabschied auf Hawaii einen gewissen Albin (Niklas Löffler). Natürlich unter starkem Alkoholeinfluss – aber deswegen nicht weniger rechtskräftig. Das Problem: In gerade einmal vier Wochen will sie ihren eigentlichen Verlobten Niklas (Nicolò Pasetti) ehelichen. Die Drehbuchtoren Aline Ruiz Fernandez und Oliver Dieckmann (Regie) entlassen die Protagonistin in ein Gefühlschaos sondergleichen. Pia verheddert sich in einem Konstrukt aus Lügen – wen wird sie wählen: Albin oder Niklas?