Dschungelcamp Tag 7: Wegen Mike Heiter - Kim Virginia und Leyla Lahouar zoffen sich

Mike Heiter und Leyla Lahouar kommen sich beim Planschen im Weiher näher. Das stört Kim Virginia, die sofort gegen ihre neue Kontrahentin schießt.

Als Kim ihren Ex mit Leyla im kühlen Nass beobachtet, platzt ihr der Kragen. „Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt noch rein will“, giftet sie und entscheidet sich kurzerhand dagegen. „Da waren ganz viele Tiere und sie brauchte jemand, der sie trägt“, erklärte Anya Elsner ihr daraufhin. Doch Kim schaltete – wie üblich, was das Thema Mike betrifft – auf Durchzug.

Kim Virginia sieht rot Sie schießt gegen Leyla: „Aber muss es dann mein Ex sein?! Sie macht das vor meinen Augen! Das ist respektlos. Muss sie jetzt auf seinen Schwanz springen, vor meinen Augen?“ Und kurze Zeit später auch wieder gegen Mike. Dass der einen kleinen Penis haben soll und bei seiner Mutter wohnt, hat Kim nun schon mehrmals erwähnt. Leyla reicht es, sie geht auf Konfrontation: „Denkst du, ein Mann will eine Frau, die die ganze Zeit sagt: 'Du hast einen kleinen Pimmel, du hast kein Geld, du wohnst bei deiner Mutter.' Welcher Mann will so eine Frau denn zurück?“

Die beiden Frauen keifen sich immer weiter an, werfen sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf, bis Leyla schließlich nichts mehr einfällt außer Kim zu sagen, sie sei eine „grauenvolle Kreatur“. Da frieren auch Kim Virginias Gesichtszüge kurz ein. Mike, der still daneben stand, verzieht sich nach oben zum Feldbett. „Es kann ihr doch egal sein. Selbst, wenn Leyla auf deinem Kopf sitzt“, äußert sich Felix von Jascheroff zu der Sache. „Das ist Konkurrenzkampf“, meint Mike zu wissen. Es ginge Kim gar nicht um ihn, sondern um sich selbst. Ob das wirklich stimmt, weiß wohl nur Kim.

"Antike Köstlichkeiten" lassen Gesichtszüge entgleisen

Die angehende Freundschaft mit Leyla ist seit ihrem Bad mit Mike jedenfalls vorbei. Die Stimmung ist mies. Dazu kommt anhaltender Hunger und Nikotinmangel. Insgesamt 80 Regelverstöße sollen die Camper begangen haben. Zur Strafe sind jetzt die Zigaretten konfisziert. Unfair, findet Leyla. Schließlich dürften alle Nichtraucher*innen ihr Hab und Gut behalten. Bei der Dschungelprüfung „Bah!res für Gares“ gab es immerhin für Felix, Twenty4Tim und Kim etwas zu essen.