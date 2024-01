Keine Zusammenarbeit von Louis Klamroth und Frank Plasberg: "Am Ende wurde klar, dass es nicht zusammengeht"

Er war in den Augen Frank Plasbergs der geeignete Nachfolger für ein wahrlich nicht kleines Erbe bei "Hart aber fair". Doch Ende des vergangenen Jahres ließ der vormalige Gastgeber des WDR-Formats seiner Enttäuschung über Louis Klamroth freien Lauf. "Ich musste 66 Jahre alt werden, um einen vordergründig so freundlichen Menschen mit einer solchen Vorgehensweise kennenzulernen", sagte Plasberg im Dezember 2023 in einem viel beachteten "DWDL.de"-Interview über Klamroth.