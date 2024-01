"Zeit zu beten. Ein Krimi aus Passau": Kritik zum fünften Fall der Krimi-Reihe

Jürgen Ritter (Peter Fieseler) hat Dreck am Stecken, da ist sich Kriminalhauptkommissar Jochen Mohn (Stefan Rudolf) sicher. Da es sich bei dem zwielichtigen Anwalt um den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau (Davina Donaldson) handelt, sind Mohn als Ermittler jedoch die Hände gebunden – zumindest offiziell. Ein Glück, dass es Frederike Bader (Marie Leuenberger) gibt, die ihrem ehemaligen Zeugenschützer nur zu gern unter die Arme greift. Gesagt, getan: Bader folgt Ritter in "Zeit zu beten", dem fünften "Krimi aus Passau", ins Kloster. Dort will sich der Jurist, den Mohn für einen Handlanger organisierter Geldwäscher hält, eine Auszeit nehmen.

Während Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) in Passau die Stellung hält, sitzt Bader schon bald Seite an Seite mit dem nichtsahnenden Verdächtigen im Meditationskreis. Aus ihrem Plan, sich Ritter hinter Klostermauern anzunähern, wird jedoch nichts – denn der Anwalt stirbt noch während der ersten Gruppenmeditation. Diagnose: plötzlicher Herztod.

Auch der fünfte Passau-Krimi überzeugt: Unter der Regie von Max-Ophüls-Preisträgerin Johanna Moder (Drehbuch: Michael Vershini) ist ein Film entstanden, der nach kleineren Anlaufschwierigkeiten vor allem in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnimmt. Obwohl die Geschichte wenig Unerwartetes bereithält, bleibt der Krimi spannend bis zur letzten Minute – was nicht zuletzt an Bader und Zankl liegt, die sich einmal mehr in höchste Gefahr begeben.