Kate Winslet ermöglicht erblindendes Mädchen ihren Traum: "Wir sind sehr überwältigt"

Emma Merchant hatte die Aktion Anfang des Jahres für ihre Tochter Lily-Rae ins Leben gerufen: Die Elfjährige aus Nottingham leidet an der unheilbaren Augenerkrankung Morbus Stargardt. Die erblich bedingte Makula-Degeneration setzt meist im Alter zwischen zehn und 20 Jahren ein und lässt das Sehvermögen zunehmend sinken. Es droht die vollständige Erblindung. Bevor sich ihr Zustand verschlechtert, möchte Emma ihrer Tochter möglichst viele Wünsche erfüllen. Ganz oben auf ihrer Liste steht "das Erleben der Nordlichter in einer Glaskuppel", wie Emma im Spendenaufruf schreibt.

Sie und ihre Mutter seien "zu Tränen gerührt" gewesen, als sie Winslets Spende entdeckten, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet: "Wir sind sehr überwältigt", lässt sich Emma Merchant zitieren: Sie könne gar nicht beschreiben, wie sehr sie Winslet als Schauspielerin verehre, die sich nun auch noch als so großzügiger Mensch entpuppe. Tochter Lily-Rae ergänzt: Die Spendenaktion sei wichtig für sie und ihre Mutter, "denn so kann ich die Welt sehen, bevor meine Sehkraft nachlässt, und meine Mutter kann mit mir zusammen etwas erleben, und ich kann mich mental und mit den Muskeln an all die verschiedenen Erfahrungen erinnern."